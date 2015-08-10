​Таджикский теолог, выступавший против ИГ, тяжело ранен в Москве

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Таджикский ученый-теолог Хайриддин Абдулло (Достаков) был тяжело ранен в результате нападения, произошедшего рядом со станцией метро "Рязанский проспект" в Москве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь посольства Таджикистана в России Мухаммад Эгамзод.

Хайриддин Достаков - молодой религиозный деятель из Таджикистана, он читал по пятницам проповеди в соборной мечети, расположенной на проспекте Мира в Москве. В своих проповедях он постоянно говорил об опасности терроризма и экстремизма и осуждал деятельность "Исламского государства".

"Поздно вечером 7 августа у станции метро "Рязанский проспект" на Хайриддина Достакова напали несколько неизвестных, нанесшие ему ножевые ранения. Пострадавший был доставлен в институт Склифосовского в тяжелом состоянии", - сказал он.

По данным Эгамзода, лечащий врач Достакова сообщил представителям посольства Таджикистана, что состояние пострадавшего тяжелое.