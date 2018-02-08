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    Таджикистан в одностороннем порядке закрыл границу с Кыргызстаном

    Подобная мера связана с инцидентом с участием граждан Кыргызстана и сотрудников таджикской пограничной службы© Eurasia Expert

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Таджикистан в одностороннем порядке закрыл границу с Кыргызстаном из-за инцидента с участием граждан Кыргызстана и сотрудников таджикской пограничной службы. 

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызстана.

    Отмечается, что КПП "Кулунду-автодорожный" является международным пунктом пропуска, поэтому введенные ограничения не касаются граждан третьих стран, которые могут пересекать госграницу через данный пункт пропуска.

    "Кроме того пограничники Таджикистана закрыли для проезда мост в местности Сай Лейлекского района Баткенской области и выставили там пограничные наряды, увеличив численность военнослужащих", - сказал представитель ГПС.

    В настоящий момент пограничные представители двух стран проводят встречу.

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