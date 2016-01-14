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    ​Таджикистан попал в рейтинг самых голодающих стран мира

    Более 33% населения Таджикистана голодает

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Международный исследовательский институт продовольственной политики (МИИПП) назвал Таджикистан самой голодающей страной на постсоветском пространстве.

    Как передает Report, согласно рейтингу, составленному специалистами МИИПП, более 33% населения Таджикистана голодает.

    Резкое ухудшение экономического благосостояния населения страны эксперты связывают со значительным уменьшением объема денежных переводов от таджикских трудовых мигрантов. Основная причина – экономический кризис в России.

    По данным национального банка Таджикистана, в прошлом году размер поступлений сократился на 40% по сравнению с показателями 2014 года.

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