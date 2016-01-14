​Таджикистан попал в рейтинг самых голодающих стран мира

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Международный исследовательский институт продовольственной политики (МИИПП) назвал Таджикистан самой голодающей страной на постсоветском пространстве.

Как передает Report, согласно рейтингу, составленному специалистами МИИПП, более 33% населения Таджикистана голодает.

Резкое ухудшение экономического благосостояния населения страны эксперты связывают со значительным уменьшением объема денежных переводов от таджикских трудовых мигрантов. Основная причина – экономический кризис в России.

По данным национального банка Таджикистана, в прошлом году размер поступлений сократился на 40% по сравнению с показателями 2014 года.