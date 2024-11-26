Сырский анонсировал новое контрнаступление ВС Украины

Украина намерена провести новое контрнаступление.

Украина намерена провести новое контрнаступление на фронте.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с военными корреспондентами.

По его словам, победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне, необходимо перехватить инициативу и контратаковать. Подробностей он не привел.

Сейчас тяжелая ситуация для ВСУ наблюдается на Покровском и Кураховской направлениях, говорится в сообщении.

Напомним, что 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению. До него новое наступление весной 2024 года анонсировал руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.

25 ноября стало известно о планах Зеленского уволить Буданова. Украинское издание NV со ссылкой на источники писало, что некоторые публичные шаги и заявления Буданова навредили Украине.