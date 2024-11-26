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Сырский анонсировал новое контрнаступление ВС Украины

Сырский анонсировал новое контрнаступление ВС Украины Украина намерена провести новое контрнаступление.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 21:15
Сырский анонсировал новое контрнаступление ВС Украины

Украина намерена провести новое контрнаступление на фронте.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с военными корреспондентами.

По его словам, победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне, необходимо перехватить инициативу и контратаковать. Подробностей он не привел.

Сейчас тяжелая ситуация для ВСУ наблюдается на Покровском и Кураховской направлениях, говорится в сообщении.

Напомним, что 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению. До него новое наступление весной 2024 года анонсировал руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.

25 ноября стало известно о планах Зеленского уволить Буданова. Украинское издание NV со ссылкой на источники писало, что некоторые публичные шаги и заявления Буданова навредили Украине.

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