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Сына кронпринцессы Норвегии задержали по подозрению в насилии

Сына кронпринцессы Норвегии задержали по подозрению в насилии Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, задержан по подозрению в совершении актов насилия.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 13:17
Сына кронпринцессы Норвегии задержали по подозрению в насилии

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, задержан по подозрению в совершении актов насилия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило AFP.

В заявлении полиции говорится о том, что 27-летний Хёйби был задержан в понедельник вечером. Его подозревают в нарушении уголовного кодекса, а именно "в совершении полового акта с человеком, находящимся без сознания или неспособным оказывать сопротивление по другим причинам".

По данным агентства, это не первый раз, когда Хёйби привлекает внимание правоохранительных органов. 4 августа он был задержан в Осло и обвинен в нанесении телесных повреждений женщине, с которой состоял в отношениях.

В правоохранительных органах указали, что в момент задержания в понедельник сын кронпринцессы находился в машине вместе с этой же женщиной. В полиции отметили, что решение о том, будет ли Хёйби заключен под стражу, пока не принято.

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