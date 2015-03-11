Сын президента Суринама осужден в США на 16 лет за поддержку "Хезболлы"

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В США вынесен приговор сыну президента Суринама Дино Боутерсе, который хотел создать у себя на родине базу ливанской шиитской группировкой "Хезболла", сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Он был приговорен к 16 годам лишения свободы. Боутерсе был задержан в августе 2013 года в Панаме по подозрению в причастности к торговле наркотиками, затем его выдали властям США.

Сын суринамского лидера рассказал, что хотел оказать помощь движению "Хезболла". Также он признался в торговле наркотиками и незаконном владении оружием.