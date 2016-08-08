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    Сын конгрессмена США погиб на самой высокой в мире аквагорке в Канзасе

    В связи с инцидентом аквапарк закрыли на два дня

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Ребенок погиб в аквапарке в американском штате Канзас во время спуска по самой высокой горке мира. Как передает Report со ссылкой на американский канал Fox, инцидент произошел  в Канзас-сити. Десятилетний мальчик спускался по водяной горке высотой 51 метр.Скорость спуска может достигать 110 километров в час. 

    Сообщается, что он был сыном члена палаты представителей штата.

    В связи с инцидентом аквапарк закрыли на два дня. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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