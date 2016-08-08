Сын конгрессмена США погиб на самой высокой в мире аквагорке в Канзасе

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Ребенок погиб в аквапарке в американском штате Канзас во время спуска по самой высокой горке мира. Как передает Report со ссылкой на американский канал Fox, инцидент произошел в Канзас-сити. Десятилетний мальчик спускался по водяной горке высотой 51 метр.Скорость спуска может достигать 110 километров в час.

Сообщается, что он был сыном члена палаты представителей штата.

В связи с инцидентом аквапарк закрыли на два дня. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.