Сын Джо Байдена внезапно пришел на заседание в Конгрессе по своему делу

Сын американского президента Джо Байдена Хантер без объявления прибыл на заседание комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса, на котором рассматривается дело о его обвинении в неуважении к законодательному органу США, однако поки

Сын американского президента Джо Байдена Хантер без объявления прибыл на заседание комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса, на котором рассматривается дело о его обвинении в неуважении к законодательному органу США, однако покинул слушания, как только ему попытались задать вопрос.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

Сообщается, что член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин попыталась обратиться к Хантеру Байдену с вопросом, однако сын президента США сразу же покинул зал.

"Думаю, всем, кто сегодня смотрит эти слушания, понятно и очевидно, что Хантер Байден боится сильных консервативных женщин-республиканцев, потому что он не может даже выслушать мои слова, когда я попыталась с ним поговорить. Какой трус!" - отреагировала законодатель.

Профильные комитеты Палаты представителей 10 января рассматривают вопрос о предъявлении обвинений сыну президента США Джо Байдена в неуважении к Конгрессу. Причиной этому послужил отказ Хантера Байдена в декабре 2023 года явиться на слушания в Конгресс, куда его вызвали по повестке для дачи показаний по делу об импичменте главы государства.

Окончательное решение о том, рекомендовать ли Минюсту привлечь Хантера Байдена к ответственности, может принять путем голосования Палата представителей полного состава. В ней сейчас большинство за республиканцами.