Сын депутата Госдумы России признал себя виновным в хакерстве в США

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Обвиняемый в США в кибермошенничестве гражданин России Роман Селезнев в преддверии приговора, назначенного на 21 апреля в суде Сиэтла, подписал признательные показания и попросил прощения за свои действия. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют документы суда.

"Я принимаю полную ответственность за все. Я боюсь наказания", - говорится в рукописном 11-страничном письме Селезнева суду. В письме также говорится, что он "неправ и извиняется".

Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 млн долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 млн украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти 3 млн номеров.

Отметим, что задержанный в США Р. Селезнев является сыном депутата Государственной Думы России от партии ЛДПР Валерия Селезнева.