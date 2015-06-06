Сын бывшего вице-президента ФИФА признался в незаконной перепродаже билетов на ЧМ

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Сын бывшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) и экс-главы Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Джека Уорнера Дэриан признался в незаконной перепродаже билетов на матчи чемпионатов мира 2006 и 2010 годов.

Как отмечает Report, об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на судебный протокол.

Дэриан Уорнер, как его младший брат Дэрил и отец, является одним из фигурантов по делу о коррупции в ФИФА. При этом Джек Уорнер - ключевой фигурант в этом расследовании.

"Я купил билеты на матчи ЧМ-2006 и 2010 и затем перепродал их, понимая, что получу хорошую прибыль", - заявил на суде в США Дэриан Уорнер, отметивший, что лишь в 2006 году он приобрел билеты напрямую через ФИФА.

Также гражданин Тринидада и Тобаго, работающий в США, признался, что укрывался от уплаты налогов.

Дэриану Уорнеру грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы. Он может быть отпущен под залог до суда в случае внесения залога в размере суммы, превышающей 500 тыс. долларов.