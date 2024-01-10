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Сын Байдена знал имена почти всех покупателей его картин, что нарушает договоренности

Сын Байдена знал имена почти всех покупателей его картин, что нарушает договоренности Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден знал почти всех покупателей своих картин, тем самым нарушив договоренности о том, что ему не должны быть известны их имена.
Другие страны
10 января 2024 г. 04:18
Сын Байдена знал имена почти всех покупателей его картин, что нарушает договоренности

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден знал почти всех покупателей своих картин, тем самым нарушив договоренности о том, что ему не должны быть известны их имена.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на арт-дилера.

По его словам, Хантер знал около 70% имен его покупателей, включая Элизабет Хирш Нафтали, которая покупала картины сына президента до и после получения госдолжности. По данным арт-дилера, Нафтали совершила покупку на сумму $42 тыс. в феврале 2021 года и на $52 тыс. в декабре 2022 года.

Белый дом ранее заявлял, что Хантеру Байдену не будут известны имена клиентов и торговля картинами не будет связана с должностью его отца.

В июле 2021 года Белый дом признал, что сыграл определенную роль в заключении соглашения о купле-продаже между сыном президента США и галереей Берджеса в преддверии первой выставки. Некоторые эксперты тогда предположили, что цены не были бы так высоки, если бы не фамилия художника. По данным газеты The Washington Post, чтобы избежать обвинений в нарушении этики, представители Белого дома помогли заключить договор, согласно которому информация об участниках торгов и конечных покупателях будет скрыта от Хантера Байдена.

Занимавшая тогда пост пресс-секретаря президента США Джен Псаки, отвечая в ходе брифинга на вопрос о договоренности, отметила, что "после тщательного рассмотрения" была утверждена система, позволяющая Хантеру заниматься профессией при обоснованных гарантиях. Псаки тогда подчеркнула, что администрация не будет иметь доступа к информации о потенциальных покупателях.

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