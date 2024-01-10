Сын Байдена знал имена почти всех покупателей его картин, что нарушает договоренности

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден знал почти всех покупателей своих картин, тем самым нарушив договоренности о том, что ему не должны быть известны их имена.

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден знал почти всех покупателей своих картин, тем самым нарушив договоренности о том, что ему не должны быть известны их имена.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на арт-дилера.

По его словам, Хантер знал около 70% имен его покупателей, включая Элизабет Хирш Нафтали, которая покупала картины сына президента до и после получения госдолжности. По данным арт-дилера, Нафтали совершила покупку на сумму $42 тыс. в феврале 2021 года и на $52 тыс. в декабре 2022 года.

Белый дом ранее заявлял, что Хантеру Байдену не будут известны имена клиентов и торговля картинами не будет связана с должностью его отца.

В июле 2021 года Белый дом признал, что сыграл определенную роль в заключении соглашения о купле-продаже между сыном президента США и галереей Берджеса в преддверии первой выставки. Некоторые эксперты тогда предположили, что цены не были бы так высоки, если бы не фамилия художника. По данным газеты The Washington Post, чтобы избежать обвинений в нарушении этики, представители Белого дома помогли заключить договор, согласно которому информация об участниках торгов и конечных покупателях будет скрыта от Хантера Байдена.

Занимавшая тогда пост пресс-секретаря президента США Джен Псаки, отвечая в ходе брифинга на вопрос о договоренности, отметила, что "после тщательного рассмотрения" была утверждена система, позволяющая Хантеру заниматься профессией при обоснованных гарантиях. Псаки тогда подчеркнула, что администрация не будет иметь доступа к информации о потенциальных покупателях.