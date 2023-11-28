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Сын Байдена готов дать публичные показания в Конгрессе по делу об импичменте президента

Сын Байдена готов дать публичные показания в Конгрессе по делу об импичменте президента Сын президента США Джо Байдена Хантер готов дать показания по делу об импичменте американского лидера на публичных слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 20:59
Сын Байдена готов дать публичные показания в Конгрессе по делу об импичменте президента

Сын президента США Джо Байдена Хантер готов дать показания по делу об импичменте американского лидера на публичных слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США.

Как передает Report, об этом сообщается в письме адвоката Эбби Лоуэлла, адресованном председателю комитета Джеймсу Комеру (республиканец от штата Кентукки).

"Наш клиент сразу приступит к делу и согласится ответить на любой уместный, имеющий отношение к делу вопрос, который может возникнуть у вас и ваших коллег, - приводит выдержку из письма газета The Washington Post. - Но вместо того, чтобы участвовать в вашем скрытом одностороннем процессе, он выступит на публичных слушаниях в комитете по надзору и подотчетности". Издание уточняет, что повестка, направленная Комером сыну американского президента, предполагает дачу показаний в комитете за закрытыми дверями.

По словам адвоката Хантера Байдена, публичный характер слушаний сделает процесс более прозрачным. "Публичные слушания предотвратят выборочные утечки, манипуляции со стенограммами, подделку вещественных доказательств и односторонние заявления в прессе", - указано в письме.

Как отметил Лоуэлл, сын американского лидера будет готов явиться на публичные слушания в день, предложенный председателем комитета, то есть 13 декабря или в любой другой день того же месяца, если это удастся согласовать. Адвокат упрекнул Комера в затягивании расследования по делу об импичменте президента страны и растрате ресурсов. "Ваше пустое расследование слишком затянулось, на него тратится слишком много ресурсов, которые можно было использовать более эффективно", - отметил он.

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