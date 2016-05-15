Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Свыше полутысячи человек стали жертвами аномальной жары в Индии за последние три недели.

Как передает Report, oб этом сообщил Государственный департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Испепеляющая жара стоит на большей части территории Индии. От нехватки питьевой воды страдает население в 256 округах, где проживает свыше 330 млн человек.

"Самое острое положение в южных штатах Одишье, Телангане и Андхра-Прадеше, где за последние две недели погибли не менее 500 человек", - отмечается в сводке.

В Одишье неоднократно отмечали самые высокие пиковые температуры в стране, которые достигали 48 градусов по Цельсию.

В Одишье от последствий теплового удара скончались 198 человек, в соседней Телангане число жертв превысило 260, в Андхра-Прадеше - более 70, при этом ученые предупреждают о том, что в ближайшие дни похолодания не предвидится.





