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Свыше 59 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

Свыше 59 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США Более 59 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах.
Другие страны
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26 октября 2020 г. 06:38
Свыше 59 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

Более 59 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие подсчеты опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

В общей сложности, по его информации, в США досрочно проголосовали уже 59 035 218 человек.

Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, остается Техас, где проголосовали уже 7 193 582 американцев. Следом идут штаты Калифорния (6 500 191), Флорида (5 722 406) и Северная Каролина (3 100 374). Количество досрочно сделавших свой выбор превышает миллион в штатах Джорджия, Мичиган, Висконсин, Вирджиния, Иллинойс, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Нью-Джерси, Аризона, Колорадо, Вашингтон, Миннесота, Массачусетс.

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Версия на азербайджанском языке Amerikada 59 milyondan çox insan erkən səsini verdi

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