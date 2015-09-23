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    Свыше 50 боевиков ИГ уничтожены сирийскими ВВС в Хомсе

    Позиции радикалов были атакованы на подступах к христианскому городу Садад

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сирийские ВВС нанесли удары по нескольким укрепрайонам экстремистской террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Хомс. 

    Как передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин", позиции радикалов были атакованы на подступах к христианскому городу Садад, который расположен по соседству с захваченным бандами ИГ (4 августа) оазисом Эль-Карьятейн. Пилоты совершили рейды на их оплоты в Эс-Сухне и под Пальмирой. Всего в результате авиаударов было уничтожено свыше 50 боевиков.

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