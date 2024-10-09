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Свыше 5,5 млн человек призвали эвакуироваться из-за урагана во Флориде

Свыше 5,5 млн человек призвали эвакуироваться из-за урагана во Флориде Власти Флориды рекомендовали более 5,5 млн жителей штата покинуть свои дома и эвакуироваться из-за приближения урагана "Милтон".
Другие страны
9 октября 2024 г. 08:10
Свыше 5,5 млн человек призвали эвакуироваться из-за урагана во Флориде

Власти Флориды рекомендовали более 5,5 млн жителей штата покинуть свои дома и эвакуироваться из-за приближения урагана "Милтон".

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

Издание отмечает, что эта эвакуация стала одной из самых крупных в истории штата. Прислушаться к рекомендации и уехать решили даже некоторые из тех жителей Флориды, которые в прошлом предпочитали не покидать свои дома из-за ураганов.

Власти попросили граждан отправиться в ближайшие укрытия и не уезжать далеко вглубь страны, чтобы избежать автомобильных заторов на основных маршрутах эвакуации.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что "Милтон" по силе порывов ветра может выйти за рамки пяти категорий шкалы Саффира - Симпсона и стать ураганом шестой категории. Ввести ее предлагают метеорологи лаборатории Беркли, аффилированной с Калифорнийским университетом.

Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

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