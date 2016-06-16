Свыше 400 человек задержаны за массовые грабежи в Венесуэле

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Более 400 человек задержаны после массовых грабежей в венесуэльском городе Кумана. Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Сукре Луис Акунья.

"У нас задержаны люди, которых схватили на выходе из торговых точек с продуктами и другими вещами, сейчас их проверяет специальная прокуратура", — приводит канал Globovision слова Акуньи. Губернатор уточнил, что многие из задержанных — несовершеннолетние.

Накануне депутаты от оппозиции сообщили о гибели двух человек в результате беспорядков и грабежей в Кумане, однако Акунья опроверг эту информацию.

"Вчера не было ни столкновений, ни убитых, ни раненых, а только лишь вандализм со стороны преступных банд", — сказал глава штата.