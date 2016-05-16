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    Свыше 300 боевиков погибли в столкновениях между вооруженными группировками под Дамаском

    Погибшие и пострадавшие есть как среди террористов, так и среди мирных жителей

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В регионе Восточная Гута под Дамаском не прекращаются вооруженные столкновения между группировками боевиков. 

    Как сообщает Report со ссылкой на информационный портал Сурия аль-Эн, наиболее ожесточенные бои идут в Мисрабе, Джисрине, Сакбе и Замальке. За контроль над этими населенными пунктами сражаются боевики из "Джейш аль-ислам" и их конкуренты из "Джебхат ан-нусры", "Фейлак Рахман" и "Джейш аль-Фустат".

    Жертвами междоусобицы, вспыхнувшей 20 дней назад, стали свыше 300 человек. Большинство из них принадлежат к "Джейш аль-ислам". Боевые действия продолжаются, несмотря на посредничество старейшин и протесты населения. Среди мирных граждан также есть погибшие и пострадавшие.

    Зачинщиками конфликта стали боевики из группировки "Фейлак Рахман", которые 28 апреля атаковали штабы и базы "Джейш аль-ислам" в центральной части Гуты. Они захватили в плен 400 боевиков.

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