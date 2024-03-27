Свыше 130 британских парламентариев выступили за запрет продажи оружия Израилю

Более 130 британских парламентариев призвали правительство Великобритании запретить продажу оружия Израилю в связи с возможным нарушением им международного гуманитарного права.

Более 130 британских парламентариев призвали правительство Великобритании запретить продажу оружия Израилю в связи с возможным нарушением им международного гуманитарного права.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Guardian.

В письме, адресованном британскому министру иностранных дел Дэвиду Кэмерону, указывается на подобные шаги других стран, в том числе Канады, которая объявила о прекращении экспорта в Израиль как летальных, так и нелетальных вооружений.

По мнению авторов обращения, "обычный бизнес" в отношении экспорта британского оружия в Израиль "совершенно неприемлем". Во время двух предыдущих эскалаций конфликта в Газе Лондон приостанавливал продажу оружия Тель-Авиву, напоминают они в письме.

"Сегодня уровень насилия, совершаемого израильскими военными, гораздо выше, но правительство Великобритании бездействует", - отмечается в документе.