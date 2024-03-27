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Свыше 130 британских парламентариев выступили за запрет продажи оружия Израилю

Свыше 130 британских парламентариев выступили за запрет продажи оружия Израилю Более 130 британских парламентариев призвали правительство Великобритании запретить продажу оружия Израилю в связи с возможным нарушением им международного гуманитарного права.
Другие страны
27 марта 2024 г. 13:28
Свыше 130 британских парламентариев выступили за запрет продажи оружия Израилю

Более 130 британских парламентариев призвали правительство Великобритании запретить продажу оружия Израилю в связи с возможным нарушением им международного гуманитарного права.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Guardian.

В письме, адресованном британскому министру иностранных дел Дэвиду Кэмерону, указывается на подобные шаги других стран, в том числе Канады, которая объявила о прекращении экспорта в Израиль как летальных, так и нелетальных вооружений.

По мнению авторов обращения, "обычный бизнес" в отношении экспорта британского оружия в Израиль "совершенно неприемлем". Во время двух предыдущих эскалаций конфликта в Газе Лондон приостанавливал продажу оружия Тель-Авиву, напоминают они в письме.

"Сегодня уровень насилия, совершаемого израильскими военными, гораздо выше, но правительство Великобритании бездействует", - отмечается в документе.

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Версия на английском языке Over 130 British MPs sign letter urging UK government to ban arms sales to Israel

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