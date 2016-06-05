Свыше 100 детей в возрасте до 14 лет спасены из рабства на Индии

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Свыше 100 детей в возрасте до 14 лет спасены из рабства на фабрике по производству керамической продукции в штате Гуджарат на западе Индии благодаря наблюдательности студентки, сообщившей о происходящем в полицию.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Приехав погостить к родственникам в город Морби, где производится около 80% всей керамической продукции в Индии, она случайно увидела, как в ворота находящейся неподалеку фабрики "Сонаки Керамик", рано утром въезжают переполненные автобусы с детьми, вовсе непохожими на школьников.

Понаблюдав за этим несколько дней подряд, Джарна Джоши решила провести разведку. Под предлогом трудоустройства на каникулах она проникла на фабрику и обнаружила в ее цехах большое количество детей, которых заставляли трудиться в тяжелейших условиях.

"Они работали с 8 утра до 6 вечера у раскаленных печей обжига, им не разрешали выходить за пределы рабочей зоны и даже не давали холодную воду для питья", - рассказала она.

Убедившись в том, что ее подозрения верны, Джарна обратилась в правоохранительные органы.

Получив информацию от студентки, полиция при участии сотрудников социальной защиты и инспекторов по охране труда провела облаву на этом производстве и спасла из рабства 100 девочек и 11 мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет.

Сейчас принимаются меры по розыску их родителей, против руководства фабрики возбуждено уголовное дело.