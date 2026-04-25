Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    СВС: В США по ошибке вывесили флаги Австралии перед визитом Карла III

    Другие страны
    25 апреля, 2026
    • 12:13
    СВС: В США по ошибке вывесили флаги Австралии перед визитом Карла III

    Флаги Австралии вместо флагов Великобритании были по ошибке вывешены на улицах Вашингтона в преддверии визита короля Карла III в США.

    Как передает Report, об этом сообщил канадский телеканал СВС.

    По его данным, всего по маршруту следования короля были вывешены более 230 флагов, из которых не менее 15 в результате чьей-то ошибки оказались флагами Австралии. Позже их заменили на флаги Великобритании.

    СВС напомнил, что Карл III является также монархом Канады и Австралии, согласно конституции этих стран.

    Карл III совершит государственный визит в США 27-30 апреля. Как ожидается, он выступит в Конгрессе и встретится с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

    Ранее британские СМИ писали, что Карл III намерен использовать предстоящую поездку для улучшения отношений между Лондоном и Вашингтоном, которые испортились из-за нежелания Великобритании вступать в войну с Ираном. Позиция Соединенного Королевства вызвала критику Трампа, который пригрозил выйти из НАТО. Как отмечала британская пресса, Карл III на встрече с американским лидером собирается указать на важность сохранения трансатлантического единства.

    Дональд Трамп Североатлантический альянс (НАТО) Карл III Государственный флаг
    CBC: ABŞ-də III Çarlzın səfəri ərəfəsində səhvən Avstraliya bayraqları asılıb

