Свояк короля Испании проведет 6 лет в тюрьме по делу о финансовых махинациях

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Суд Испании вынес приговор в отношении свояка короля Испании, мужа принцессы Кристины, предпринимателя и бывшего гандболиста Иньяки Урдангарина.

Как сообщает Report со ссылкой на Евроньюс, предприниматель лишен свободы сроком на 6 лет.

Сестра короля Испании инфанта Кристина признана невиновной в финансовом мошенничестве по делу о махинациях. Она должна будет заплатить штраф в размере 265 тыс. евро. В свою очередь, ее супруг должен будет выплатить штраф в 512 тыс. евро.

Так, И.Урдангарин, входя в состав руководства благотворительной организации "Instituto Noos", похитил 5,8 млн евро. По версии обвинения, И.Урдангарин и его партнёр Диего Торрес убеждали администрации различных городов, а также автономных сообществ подписывать договоры с этим институтом на проведение работ, которые в результате не выполнялись. Затем деньги якобы выводились на их счета.