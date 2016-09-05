Свободная сирийская армия освободила границы Турции от боевиков ИГ

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/Оппозиционная Свободная сирийская армия вытеснила террористов радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) с оставшихся захваченных территорий на границе с Турцией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военных.

"Граница Турции освобождена от ИГ. Свободная сирийская армия взяла под свой контроль территории от населенного пункта Азаз до города Джераблус", — говорится в сообщении.

Действия вооруженных сил позволили перекрыть пути выхода террористов к границе с Турцией, отмечает агентство.