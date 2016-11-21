Супруга Дональда Трампа отложила переезд в Белый дом

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Cупруга новоизбранного президента США Дональд Трампа Меланья и их десятилетний сын Бэррон не переедут вместе с ним в Белый дом в Вашингтоне после инаугурации. Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом журналистам заявил Д. Трамп.

Он отметил, что переезд все же состоится, однако после того, как закончится учебный год в частной школе в Верхнем Ист-Сайде, которую посещает мальчик.

В настоящее время Трампы живут в пентхаусе нью-йоркского небоскреба Trump Tower. До переезда Меланьи и Бэррона в Белый дом их будут там охранять агенты Секретной службы, при этом ребенка станут отвозить в школу на бронированном автомобиле.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса состоится 20 января 2017 года в Вашингтоне.