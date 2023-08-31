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Супертайфун "Саола" может стать самым мощным для Гонконга за пять лет

Супертайфун "Саола" может стать самым мощным для Гонконга за пять лет Власти Гонконга приняли решение повысить уровень штормового предупреждения до Т3 из-за приближения супертайфуна "Саола".
Другие страны
31 августа 2023 г. 16:50
Супертайфун Саола может стать самым мощным для Гонконга за пять лет

Власти Гонконга приняли решение повысить уровень штормового предупреждения до Т3 из-за приближения супертайфуна "Саола".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно метеорологической обсерватории города, уровень воды и порывы ветра могут достичь максимумов с 2018 года, когда по городу ударил тайфун "Мангхут".

В настоящее время супертайфун находится в 360 км от города и продолжает приближаться со скоростью 10 км/ч. Его радиус составляет около 180 км, а скорость порывов ветра достигает 63 м/с. Ожидается, что ближе всего от города "Саола" будет находиться вечером 1 сентября и в утренние часы 2 сентября.

Власти сообщили, что уровень штормовой угрозы будет повышен до уровня Т8 в ночь на пятницу с 02:00 до 05:00 по местному времени. Власти также предупреждают о риске подтоплений в низменных районах города: ожидается, что уровень воды приблизится к рекордным значениям с 2018 года. Жителей просят не заниматься водными видами спорта, без острой необходимости не покидать свои дома, а также опасаться резких порывов ветра. Кораблям дано указание немедленно укрыться в специальных бухтах.

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