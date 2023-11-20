Сунак: Великобритания выделила $125 млн на проекты международного развития

Правительство Великобритании выделит 100 млн фунтов (125 млн долларов) на оказание помощи развивающимся странам, которые острее других испытывают на себе последствия изменения климата.

Правительство Великобритании выделит 100 млн фунтов (125 млн долларов) на оказание помощи развивающимся странам, которые острее других испытывают на себе последствия изменения климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил британский премьер-министр Риши Сунак на глобальном саммите по продовольственной безопасности в Лондоне.

"Сегодня мы идем дальше и предоставляем до 100 млн фунтов стерлингов странам Восточной Африки, Сахельского региона, Афганистану и Малави, которые сильнее всего пострадали от вызванных изменением климата циклонов и засух", - сказал он.

Он отметил, что Лондон в рамках долгосрочной стратегии планирует перейти от борьбы с продовольственными кризисами к предотвращению их возникновения.

"Мы используем технологии, чтобы предвосхитить и предотвратить кризис в сфере продовольственной безопасности. Вместе со своими партнерами мы применяем искусственный интеллект, чтобы смоделировать влияние изменения климата на сельское хозяйство для недопущения будущих кризисов. И мы знаем, насколько эффективной может быть эта работа. В прошлом году мы помогли Сомали избежать голода. Сегодня я объявляю, что мы предоставим Сомали дополнительно 100 млн фунтов во избежание будущих кризисов", - сообщил Сунак.