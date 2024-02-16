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Сунак в разговоре с Нетаньяху выразил обеспокоенность ситуацией в Газе

Сунак в разговоре с Нетаньяху выразил обеспокоенность ситуацией в Газе Глава правительства Великобритании Риши Сунак в разговоре со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в секторе Газа.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 00:00
Сунак в разговоре с Нетаньяху выразил обеспокоенность ситуацией в Газе

Глава правительства Великобритании Риши Сунак в разговоре со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера по итогам телефонной беседы лидеров.

"Он подтвердил, что Соединенное Королевство решительно поддерживает право Израиля защищать свой народ от террора [со стороны радикального палестинского движения] ХАМАС и обеспечивать долгосрочную безопасность государства. Премьер-министр заявил, что Соединенное Королевство глубоко обеспокоено гибелью мирных жителей в секторе Газа, а также потенциально катастрофическими гуманитарными последствиями наступления на Рафах, - сказано в документе. - Он повторил, что немедленным приоритетом должны быть переговоры об установлении гуманитарной паузы, что должно помочь с минимальными рисками освободить заложников, а также облегчит доставку в сектор Газа значительно больших объемов гуманитарной помощи, создав условия для долгосрочного прекращения огня".

Сунак также напомнил Нетаньяху о необходимости соблюдения международного гуманитарного права и обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры. Кроме того, он указал на необходимость избежать дальнейшего обострения обстановки на Западном берегу реки Иордан, а также обеспечить деэскалацию ситуации на израильско-ливанской границе.

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