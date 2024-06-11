Сунак пообещал вдвое сократить показатель чистой миграции

Правящая Консервативная партия Великобритании в ближайший год намерена вдвое сократить показатель чистой миграции, который по итогам 2022 года достиг рекордного значения в 764 тыс. человек.

Правящая Консервативная партия Великобритании в ближайший год намерена вдвое сократить показатель чистой миграции, который по итогам 2022 года достиг рекордного значения в 764 тыс. человек.

Как передает Report , об этом глава британского правительства Риши Сунак заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си в преддверии предстоящих через три недели выборов в парламент.

"Я инициировал самые масштабные и жесткие из осуществлявшихся реформ, направленные на снижение иммиграции. Сейчас прогнозы показывают, что показатель чистой миграции должен снизиться вдвое в течение примерно 12 месяцев, - заявил Сунак. - Количество виз, выданных нами с начала этого года, уже снизилось на четверть, и это показывает, что мы на верном пути. В случае переизбрания мы введем законодательный иммиграционный лимит, которые каждый год будут утверждать парламентарии. Так что мы не только вдвое снизим показатель чистой миграции, но и продолжим снижать его каждый год".

В последние месяцы консервативное правительство значительно усложнило процесс получения нескольких видов виз, включая рабочие визы и визы для членов семей иностранцев, которые хотели бы работать или учиться в королевстве. Несмотря на значимый вклад иммигрантов в экономику страны, чрезмерный прирост населения страны создает дополнительную нагрузку на службу здравоохранения, а также перегревает рынок недвижимости. После прошлых выборов в парламент бывший глава британского правительства Борис Джонсон (2019-2022) обещал добивать снижения показатели чистой миграции, который в 2019 года составлял 226 тыс. человек.

Дополнительной проблемой с тех пор стала нелегальная иммиграция. За последние 5 лет почти 120 тыс. человек прибыли на Великобританию, преодолев пролив Ла-Манш на резиновых лодках и обратились за убежищем.