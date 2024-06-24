О нас

Судно Transworld Navigator получило повреждения после атаки хуситов в Красном море

Судно Transworld Navigator получило повреждения после атаки хуситов в Красном море Балкер Transworld Navigator под флагом Либерии был атакован хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах" в Красном море, в итоге судно получило повреждение средней степени.
Другие страны
24 июня 2024 г. 06:09
Судно Transworld Navigator получило повреждения после атаки хуситов в Красном море

Балкер Transworld Navigator под флагом Либерии был атакован хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах" в Красном море, в итоге судно получило повреждение средней степени.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

Согласно информации, члены экипажа получили легкие травмы.

Судно продолжает движение несмотря на незначительные травмы членов экипажа и повреждения средней степени. Это уже четвертая атака на Transworld Navigator, который последний раз заходил в порт в Малайзии.

Ранее после атаки хуситов в Красном море затонуло грузовое судно Tutor. Об атаке на корабль 12 июня сообщило CENTCOM. В результате было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В США считают, что операция Израиля в Ливане может повысить риск конфликта с Ираном
В США считают, что операция Израиля в Ливане может повысить риск конфликта с Ираном
24 июня 2024 г. 07:16
Главы МИД ЕС обсудят Украину и Грузию, утвердят новые санкции против России
Главы МИД ЕС обсудят Украину и Грузию, утвердят новые санкции против России
24 июня 2024 г. 05:22
СМИ: Парламент Северной Македонии утвердил новое правительство
СМИ: Парламент Северной Македонии утвердил новое правительство
24 июня 2024 г. 03:49
В Эстонии заявили о готовности быстро закрыть КПП на границе с РФ
В Эстонии заявили о готовности быстро закрыть КПП на границе с РФ
24 июня 2024 г. 03:26
Нетаньяху: Фаза интенсивных боев в Рафахе подходит к концу
Нетаньяху: Фаза интенсивных боев в Рафахе подходит к концу
24 июня 2024 г. 02:36
Армия Израиля зафиксировала запуск двух снарядов по территории страны из Ливана
Армия Израиля зафиксировала запуск двух снарядов по территории страны из Ливана
24 июня 2024 г. 00:17
Нигер начал разведку нефти и газа на востоке страны
Нигер начал разведку нефти и газа на востоке страны
23 июня 2024 г. 23:48
ООН направит Сомали $25 млн для укрепления продовольственной безопасности
ООН направит Сомали $25 млн для укрепления продовольственной безопасности
23 июня 2024 г. 23:13
В ОАЭ обнаружили затерянный город Туам
В ОАЭ обнаружили затерянный город Туам
23 июня 2024 г. 22:41
Полиция Эквадора предотвратила отправку более двух тонн кокаина в Испанию
Полиция Эквадора предотвратила отправку более двух тонн кокаина в Испанию
23 июня 2024 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi