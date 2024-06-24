Судно Transworld Navigator получило повреждения после атаки хуситов в Красном море

Балкер Transworld Navigator под флагом Либерии был атакован хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах" в Красном море, в итоге судно получило повреждение средней степени.

Балкер Transworld Navigator под флагом Либерии был атакован хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах" в Красном море, в итоге судно получило повреждение средней степени.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

Согласно информации, члены экипажа получили легкие травмы.

Судно продолжает движение несмотря на незначительные травмы членов экипажа и повреждения средней степени. Это уже четвертая атака на Transworld Navigator, который последний раз заходил в порт в Малайзии.

Ранее после атаки хуситов в Красном море затонуло грузовое судно Tutor. Об атаке на корабль 12 июня сообщило CENTCOM. В результате было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.