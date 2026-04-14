    Судно под флагом Панамы получило повреждения в результате ударов РФ по Одесскому порту

    14 апреля, 2026
    Судно под флагом Панамы получило повреждения в результате ударов РФ по Одесскому порту

    В результате атак российских дронов по украинскому порту "Измаил" в ночь на 14 апреля пострадало судно под флагом Панамы.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.

    По его словам, под удар также попал причал, баржа и портовое оборудование.

    "В результате попаданий разрушено здание станции техобслуживания с последующим пожаром. Повреждены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей. Кроме того, под удар попали шесть частных домов - у них повреждены кровли. Также зафиксировано повреждение автомобиля скорой помощи", - отметил он.

    Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

    Rusiya Odessa limanına zərbə endirib, Panama bayrağı altında üzən gəmi zədələnib

