Судно под флагом Панамы получило повреждения в результате ударов РФ по Одесскому порту
Другие страны
- 14 апреля, 2026
- 10:03
В результате атак российских дронов по украинскому порту "Измаил" в ночь на 14 апреля пострадало судно под флагом Панамы.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.
По его словам, под удар также попал причал, баржа и портовое оборудование.
"В результате попаданий разрушено здание станции техобслуживания с последующим пожаром. Повреждены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей. Кроме того, под удар попали шесть частных домов - у них повреждены кровли. Также зафиксировано повреждение автомобиля скорой помощи", - отметил он.
Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
