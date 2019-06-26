Судьи КС Молдовы в полном составе ушли в отставку

Судьи Конституционного суда (КС) Молдавии приняли решение в полном составе уйти в отставку, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Судьи Конституционного суда в полном составе ушли в отставку. О завершении мандата и освобождении должностей судей КС будут оповещены органы, в компетенции которых назначение новых судей. Судья Вячеслав Запорожан уполномочен пленумом КС исполнять административные обязанности председателя суда до выбора нового руководителя", - говорится в сообщении КС.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Венецианская комиссия признала факт нарушений со стороны Конституционного суда республики. В частности, судьи нарушили Конституцию, инициировав процедуру отстранения от должности президента Молдавии с наделением премьер-министра правом на подписание указа о роспуске парламента. Также установлено, что парламент не мог быть распущен до 10 июня, а не до 7 числа, как озвучили в КС.

Председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку 20 июня.