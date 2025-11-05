Суданские военные отказались от предложения США заключить перемирие с СБР

Командование вооруженных сил Судана отклонило инициативу США о прекращении огня с Силами быстрого реагирования (СБР), с которыми военные ведут борьбу с апреля 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в Bloomberg.

"Военный совет выражает признательность администрации США за их усилия по прекращению конфликта. Совет принял решение мобилизовать народ Судана на поддержку вооруженных сил в их кампании по уничтожению враждебного ополчения СБР (...) и прекращению этого восстания", - отмечается в заявлении военных.

Издание сообщает, что накануне совет провел экстренное заседание под председательством главнокомандующего ВС Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана. Темой встречи стала ситуация в стране, а также, по некоторым данным, мирные предложения США.

В понедельник старший советник президента США по Африке Массад Булос заявил, что суданские военные и СБР в целом дали согласие на гуманитарное перемирие в стране. Однако он отметил, что военные и СБР не поддерживают прямых контактов.