Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Суданские военные отказались от предложения США заключить перемирие с СБР

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 14:17
    Суданские военные отказались от предложения США заключить перемирие с СБР

    Командование вооруженных сил Судана отклонило инициативу США о прекращении огня с Силами быстрого реагирования (СБР), с которыми военные ведут борьбу с апреля 2023 года.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в Bloomberg.

    "Военный совет выражает признательность администрации США за их усилия по прекращению конфликта. Совет принял решение мобилизовать народ Судана на поддержку вооруженных сил в их кампании по уничтожению враждебного ополчения СБР (...) и прекращению этого восстания", - отмечается в заявлении военных.

    Издание сообщает, что накануне совет провел экстренное заседание под председательством главнокомандующего ВС Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана. Темой встречи стала ситуация в стране, а также, по некоторым данным, мирные предложения США.

    В понедельник старший советник президента США по Африке Массад Булос заявил, что суданские военные и СБР в целом дали согласие на гуманитарное перемирие в стране. Однако он отметил, что военные и СБР не поддерживают прямых контактов.

    Судан США ВС Судана СБР Гражданская война

    Последние новости

    14:34

    Еврокомиссия представила транспортный пакет до 2027 года на €2,9 млрд

    Другие
    14:30

    В Ереванском метро произошел сбой в электроснабжении

    В регионе
    14:30
    Фото

    В Болниси открылась персональная выставка народного художника Арифа Гусейнова

    В регионе
    14:22
    Фото

    В Франции обсудили роль Азербайджана на древнем и современном Шелковом пути

    Kультурная политика
    14:19

    Курс евро к доллару увеличился после публикации данных из еврозоны

    Финансы
    14:17

    Суданские военные отказались от предложения США заключить перемирие с СБР

    Другие страны
    14:06

    Профессор: Одна из негативных сторон ИИ - вероятность использования в военных целях

    Внешняя политика
    13:52

    Гендиректор ИСЕСКО: Проделанная на освобожденных территориях работа важна как модель

    Внешняя политика
    13:51
    Фото

    Азербайджанские журналисты посетили музей-заповедник "Ичан-Кала" в Хиве

    Медиа
    Лента новостей