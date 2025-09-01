Судан закрывает нефтяные объекты Хеглига после атак беспилотников

Судан принял решение о закрытии нефтяного объекта в Хеглиге ( небольшой город на юге Судана) после атак беспилотников, в которых обвиняются военизированные Силы быстрой поддержки (до 2023 года подчинялись правительству).

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в письме, отправленном суданским правительством соседнему Южному Судану.

В Хеглиге, расположенном вдоль южной границы Судана, находится основной перерабатывающий завод южносуданской нефти, на долю которой приходится большая часть доходов правительства Южного Судана.

В письме, направленном министерством энергетики Судана своим южносуданским коллегам, в качестве причины остановки назывались атаки беспилотников 26 и 30 августа.

В результате Судан дал указание суданским компаниям, работающим в этом районе, 2B OPCO и PETCO, эвакуировать сотрудников, и заявил, что последняя не сможет выполнить свой график отгрузки.