Судан закрывает нефтяные объекты Хеглига после атак беспилотников
- 01 сентября, 2025
- 17:46
Судан принял решение о закрытии нефтяного объекта в Хеглиге ( небольшой город на юге Судана) после атак беспилотников, в которых обвиняются военизированные Силы быстрой поддержки (до 2023 года подчинялись правительству).
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в письме, отправленном суданским правительством соседнему Южному Судану.
В Хеглиге, расположенном вдоль южной границы Судана, находится основной перерабатывающий завод южносуданской нефти, на долю которой приходится большая часть доходов правительства Южного Судана.
В письме, направленном министерством энергетики Судана своим южносуданским коллегам, в качестве причины остановки назывались атаки беспилотников 26 и 30 августа.
В результате Судан дал указание суданским компаниям, работающим в этом районе, 2B OPCO и PETCO, эвакуировать сотрудников, и заявил, что последняя не сможет выполнить свой график отгрузки.