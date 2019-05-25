Суд запретил Трампу строить стену с Мексикой

Суд штата Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе с Мексикой.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на судью Хейвуд Джиллиам.

По словам судьи, американский лидер Дональд Трамп не может строить стену за бюджетные средства, так как эти действия противоречат принципам разделения полномочий власти.

Таким образом, $1 млрд, выделенный Пентагоном в марте 2019 года из оборонного бюджета общей суммой в $6,7 млрд , не может быть использован для строительства 91-километрового участка стены на границе между Мексикой и штатом Техас.