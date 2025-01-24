Суд Южной Кореи отказал прокуратуре в продлении заключения президента

Центральный окружной суд Сеула отказал прокуратуре в продлении заключения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля до 6 февраля.

Центральный окружной суд Сеула отказал прокуратуре в продлении заключения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля до 6 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Ранее в пятницу прокуратура подала соответствующее ходатайство, попросив продлить арест до 6 февраля.

Как указывает телеканал KBS, cуд посчитал недостаточными основания для продления ареста ради проведения прокуратурой дополнительного самостоятельного расследования. Ранее Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих передало прокуратуре дело Юн Сок Ёля. Суд указал, что законы разделяют следствие и государственное обвинение в судебном процессе.

Судья также отметил, что закон об антикоррупционном управлении подразумевает, что оно должно вести независимое расследование, но не указывает ясно, может ли прокуратура провести дополнительное расследование вслед за управлением.