Суд во Франции приостановил запрет на ношение буркини в Канне

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Административный суд французского города Ниццы сегодня приостановил действие введенного властями города Канн запрета на ношение буркини - купального костюма для мусульманок, полностью закрывающего тело и отвечающего нормам ислама.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.

Как отмечает Le Parisien, постановление суда Ниццы полностью совпадает с решением Государственного совета Франции о приостановлении запрета на ношение буркини, введенного мэрией города Вильнёв-Лубе. Госсовет постановил, что "решение мэрии является серьезным и противоречащим законам нарушением основополагающих свобод граждан". Данное решение Госсовета создает юридический прецедент, на который теперь должны ориентироваться другие судебные инстанции. Это означает, что аналогичные запрещающие постановления, уже принятые в трех десятках городов и коммун Франции, могут быть в самое ближайшее время отменены.