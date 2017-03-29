Суд во Франции осудил 22 выходцев из стран бывшего СССР

© Courtesy İmage

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Французский суд приговорил к срокам от восьми месяцев до девяти лет 22 выходцев из стран бывшего СССР по обвинению в организованном преступном сообществе.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает агентство Франс Пресс.

Суд французского города Бордо признал 22 выходцев из Грузии, Армении, Узбекистана и Азербайджана виновными в кражах, вымогательствах, контрабанде и сокрытии краденного. Они приговорены к разным срокам заключения.

Подсудимые были привлечены к уголовной ответственности за действия, совершенные в составе преступной организации, которая действовала на большой части Франции с 2011 по 2013 год.

Предполагаемый глава группировки 41-летний выходец из Грузии Артур Юзбашев был приговорен к девяти годам тюрьмы.