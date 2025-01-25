Суд вновь отказал в продлении ареста Юн Сок Ёлю

Суд во второй раз отказал прокуратуре в продлении заключения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля до 6 февраля.

Суд во второй раз отказал прокуратуре в продлении заключения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля до 6 февраля.

Как передает Report об этом сообщает агентство Yonhap.

Центральный окружной суд снова счел недостаточными основания для продления заключения ради проведения прокуратурой собственного дополнительного расследования. Аналогичное решение он принял 24 января.

Сегодня стало известно, что прокуратура вновь подала ходатайство. Прокуратура при повторной подаче заявления отметила, что в прошлом были прецеденты, когда прокуратура проводила свое расследование после управления.

23 января Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих передало дело Юн Сок Ёля о мятеже прокуратуре на фоне отказа главы государства сотрудничать со следствием.

Президент Юн Сок Ёль был арестован 15 января, доставлен на первый и единственный допрос в управление, на котором отказался давать показания. Несмотря на многочисленные попытки и содержание президента в изоляторе, управление так и не смогло провести еще один допрос.

Суд постановил взять Юн Сок Ёля 19 января под стражу на первоначальные 10 дней - до 28 января. Защита Юн Сок Ёля неоднократно называла арест недействительным.