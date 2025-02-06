Суд в США заблокировал ограничение получения американского гражданства

Федеральный судья в штате Мэриленд заблокировал на неопределенный срок действие указа президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения.

Федеральный судья в штате Мэриленд заблокировал на неопределенный срок действие указа президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, судья Дебора Бордмен вынесла временный судебный запрет после слушания по иску, поданному рядом правозащитных организаций в попытке добиться отмены указа американского президента. По словам судьи, указ "напрямую противоречит тексту 14-й поправки к конституции США". Бессрочный запрет распространяется на всю страну и будет действовать до тех пор, пока идет рассмотрение дела или пока вышестоящая судебная инстанция не отменит его.

Вступив 20 января в должность президента США, вечером того же дня Трамп подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. По сведениям агентства Reuters, документ предусматривает ограничения на предоставление американского гражданства по праву рождения детям нелегальных мигрантов.

На следующий день власти 22 штатов обратились в американские суды для обжалования указа Трампа. 23 января газета Seattle Times сообщила, что окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал этот указ президента.