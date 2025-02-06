О нас

Суд в США заблокировал ограничение получения американского гражданства

Суд в США заблокировал ограничение получения американского гражданства Федеральный судья в штате Мэриленд заблокировал на неопределенный срок действие указа президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 10:54
Суд в США заблокировал ограничение получения американского гражданства

Федеральный судья в штате Мэриленд заблокировал на неопределенный срок действие указа президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, судья Дебора Бордмен вынесла временный судебный запрет после слушания по иску, поданному рядом правозащитных организаций в попытке добиться отмены указа американского президента. По словам судьи, указ "напрямую противоречит тексту 14-й поправки к конституции США". Бессрочный запрет распространяется на всю страну и будет действовать до тех пор, пока идет рассмотрение дела или пока вышестоящая судебная инстанция не отменит его.

Вступив 20 января в должность президента США, вечером того же дня Трамп подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. По сведениям агентства Reuters, документ предусматривает ограничения на предоставление американского гражданства по праву рождения детям нелегальных мигрантов.

На следующий день власти 22 штатов обратились в американские суды для обжалования указа Трампа. 23 января газета Seattle Times сообщила, что окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал этот указ президента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Judge blocks Trump's birthright citizenship order nationwide
Версия на азербайджанском языке ABŞ məhkəməsi vətəndaşlıq alınmasına məhdudiyyəti blokladı

Экслюзивные новости

Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi