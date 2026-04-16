    • 16 апреля, 2026
    • 07:26
    Суд в США не поддержал администрацию Трампа в вопросе климатического иска Гавайев

    Федеральный суд в США отклонил попытку администрации президента Дональда Трампа воспрепятствовать властям штата Гавайи в подаче иска против компаний, работающих в сфере ископаемого топлива, по вопросам изменения климата.

    Как передает Report со ссылкой на американские медиа, соответствующее решение вынесла окружной судья США Хелен Гиллмор в Гонолулу.

    Суд указал, что федеральные власти не вправе вмешиваться в судебные процессы штатов, а доводы Министерства юстиции США были признаны слишком предположительными.

    По оценке судьи, попытка спрогнозировать последствия еще не рассмотренного по существу иска не может считаться достаточным основанием для федерального вмешательства.

    Это уже второй подобный случай в 2026 году. В январе другой федеральный судья отклонил аналогичный иск, с помощью которого администрация США пыталась не допустить подачи климатического иска со стороны штата Мичиган.

    Как отмечается, в апреле 2025 года Министерство юстиции США подало иски против Гавайев и Мичигана, утверждая, что подобные судебные разбирательства могут создать угрозу внутреннему производству энергии.

    После этого власти Гавайев направили иск против ряда крупных нефтегазовых компаний, включая BP, Chevron, ExxonMobil и Shell. Штат обвиняет их в продаже продукции, последствия использования которой, как утверждается, были известны компаниям с точки зрения влияния на глобальное потепление.

    Соединенные Штаты Америки (США) Гавайи Федеральный суд США Мичиган Дональд Трамп

