Суд в США обнародовал предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна

Федеральный суд Нью-Йорка опубликовал документ, который, предположительно, может являться предсмертной запиской финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом сообщил The New York Times.

Отмечается, что записка была обнаружена в июле 2019 года сокамерником Эпштейна Николасом Тартальоне. По данным издания, это произошло в тот момент, когда финансист находился без сознания.

Инцидент имел место за несколько недель до того, как Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере.

Согласно опубликованной информации, в записке утверждалось, что обвинение "месяцами вело расследование и ничего не обнаружило". В конце текста содержались фразы "никакого веселья" и "оно того не стоит".

При этом The New York Times подчеркивает, что не располагает подтверждением того, что автором записки действительно был Джеффри Эпштейн.

Напомним, Эпштейн был задержан правоохранительными органами Нью-Йорка 6 июля 2019 года. Прокуратура обвиняла его в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в его дом на Манхэттене в период с 2002 по 2005 год. Самой младшей из них, по версии следствия, было 14 лет.

Дело Эпштейна получило широкий международный резонанс из-за его связей с влиятельными политиками, бизнесменами, бывшими главами государств и представителями шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста было прекращено после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года.