Суд в Словакии приговорил мужчину к 21 году тюрьмы за покушение на Фицо
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 11:33
Специализированный суд по уголовным делам в городе Банска-Быстрица приговорил Юрая Цинтулу, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, к 21 году тюрьмы.
Как передает Report, об этом сообщило издание Denník N.
"Цинтула осужден на 21 год тюрьмы за террористическую атаку", - говорится в сообщении издания.
Отметим, что 72-летний Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел к людям, собравшимся у дома культуры в городе Гандлова (в центральной части страны), где проходило выездное заседание правительства. Полиция задержала стрелявшего на месте.
Последние новости
12:18
Пашинян: Срок срочной службы в Армении будет сокращен до 1,5 летВ регионе
12:18
В Азербайджане интегрируются электронные системы сельского и водного хозяйстваИКТ
12:16
Началась встреча председателей парламентов Азербайджана и АрменииВнешняя политика
12:16
ЕС приближается к решению о "репарационном кредите"Другие страны
12:12
Глава ЕК: Поддерживаем Трампа в его усилиях по решению украинского вопросаДругие страны
12:12
Фото
В Астане представлен совместный проект "Развитие Среднего коридора"Внешняя политика
12:10
Хидаят Гейдаров: Уверен, что снова вернусь на вершинуИндивидуальные
11:52
Экс-президент Франции прибыл в тюрьмуДругие страны
11:50