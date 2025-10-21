Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Суд в Словакии приговорил мужчину к 21 году тюрьмы за покушение на Фицо

    • 21 октября, 2025
    • 11:33
    Суд в Словакии приговорил мужчину к 21 году тюрьмы за покушение на Фицо

    Специализированный суд по уголовным делам в городе Банска-Быстрица приговорил Юрая Цинтулу, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, к 21 году тюрьмы.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Denník N.

    "Цинтула осужден на 21 год тюрьмы за террористическую атаку", - говорится в сообщении издания.

    Отметим, что 72-летний Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел к людям, собравшимся у дома культуры в городе Гандлова (в центральной части страны), где проходило выездное заседание правительства. Полиция задержала стрелявшего на месте.

    Лента новостей