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Суд в Польше постановил арестовать трех причастных к делу Протасевича

Суд в Польше постановил арестовать трех причастных к делу Протасевича Польские власти постановили арестовать трех граждан Беларуси, причастных к посадке самолета авиакомпании Ryanair в мае 2021 года, на борту которого находился основатель террористической организации Nexta Роман Протасевич.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 16:12
Суд в Польше постановил арестовать трех причастных к делу Протасевича

Польские власти постановили арестовать трех граждан Беларуси, причастных к посадке самолета авиакомпании Ryanair в мае 2021 года, на борту которого находился основатель террористической организации Nexta Роман Протасевич.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что у представителей правосудия достаточно оснований для того, чтобы предъявить им обвинения в предоставлении неверной информации экипажу самолета и его преднамеренной посадке.

"Это привело к незаконному лишению свободы 132 человек, находившихся на борту самолета, включая граждан Польши", - говорится в постановлении прокуратуры. При этом представители польского правосудия не называют полные имена обвиняемых, поскольку это запрещено действующим законодательством: Леонид Ч. (бывший глава белорусского аэронавигационного предприятия), Евгения Т. (начальник смены управления воздушным движением в Минске) и Андрей А. (высокопоставленный представитель КГБ Беларуси). Эти лица находятся за пределами Польши, поэтому власти намерены подать ходатайство о выдаче европейских ордеров на их арест и попросить Интерпол о начале их розыска.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший в мае 2021 года по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. На борту этого самолета находился разыскиваемый властями Беларуси Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов республики вместе с гражданкой России Софьей Сапегой. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска в Вильнюс.

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