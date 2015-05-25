​Суд в Израиле увеличил тюремный срок экс-премьеру Ольмерту

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Иерусалимский окружной суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта в дополнение к шестилетнему сроку, который он получил ранее по другому делу и теперь пытается оспорить в вышестоящей инстанции, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Новый приговор — наказание за мошенничество и злоупотребление доверием, признаки которых судьи нашли в получении Ольметом крупных сумм от американского бизнесмена Мориса Талански. Коммерсант утверждал, что десятки тысяч долларов, которые он передавал Ольмерту, шли не только на политическую деятельность, но и на личные цели — проживание в фешенебельных отелях, трансатлантические перелеты первым классом, семейный отдых в Италии.

В мае 2014 года экс-премьер уже был приговорен к шести годам тюремного заключения за получение взяток в обмен на содействие в строительстве престижного жилого комплекса "Холилэнд" в Иерусалиме. Признавать себя виновным по "делу Холилэнд" Ольмерт отказался и сейчас пытается обжаловать приговор в верховном суде, пока оставаясь на свободе.

Правительство Израиля Ольмерт возглавил в 2006 году после того, как его предшественник и однопартиец Ариэль Шарон перенес инсульт и впал в кому.

Из-за коррупционных скандалов Ольмерт подал в отставку в сентябре 2008 года, но продолжал исполнять обязанности главы правительства до марта 2009, когда его сменил нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху.