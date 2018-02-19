 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Суд в Ираке вынес приговор 17-летней немке за членство в ИГИЛ

    В МИД Германии не подтвердили информацию о приговоре

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Ираке 17-летнюю гражданку Германии приговорили к шести годам лишения свободы за членство в террористической группировке ИГИЛ.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом пишет Suddeutsche Zeitung.

    Отмечается, что слушания по делу граждански Германии проходили в Багдаде, однако в связи с тем, что подсудимая является несовершеннолетней, подробности процесса не разглашали.

    В МИД Германии не подтвердили информацию о приговоре.

    Школьница пропала летом 2016 года сразу после того, как приняла ислам. Её родители объявили дочь в розыск. Девушку задержали во время освобождения Мосула иракскими военными.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi