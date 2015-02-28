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    Суд в Египте признал ХАМАС террористической организацией

    Египет обвиняет ХАМАС в поддержке исламистов на севере Синайского полуострова

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Суд в Египте признал палестинское движение ХАМАС террористической организацией.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в конце января другой суд вынес аналогичное решение в отношении боевого подразделения ХАМАС - "Бригад Кассама", запретив их деятельность.

    Египет обвиняет ХАМАС в поддержке исламистов на севере Синайского полуострова.

    ХАМАС, удерживающий под своим контролем сектор Газа, является ответвлением египетского движения "Братья-мусульмане", которое ранее также было объявлено в Египте террористическим.

    Активисты "Братьев-мусульман" подвергаются в Египте систематическим преследованиям с момента смещения одного из его лидеров, Мохаммеда Мурси, с поста президента страны в 2013 году.

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