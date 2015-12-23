Суд в Чили приговорил к 18 годам генерала, приказавшего убить охрану президента Альенде

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Апелляционный суд чилийской столицы приговорил к 18 годам тюремного заключения генерала в отставке Луиса Рамиреса Пинеду, лично приказавшего расстрелять в 1973 году двух охранников экс-президента Чили Сальвадора Альенде (1970-1973 гг.). Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению судьи Патрисии Гонсалес, 87-летний Пинеда получил три года за похищение охранников и 15 лет за их убийство. "Как было установлено, именно Пинеда лично приказал капитану Луису Гильермо Мену расстрелять двух человек, Вагнера Салинеса Муньоса и Франсиско Лару Руиса", - говорится в постановлении суда.

Оба на добровольной основе работали в службе охраны Альенде и были схвачены сторонниками экс-диктатора Аугусто Пиночета (1973-1990 гг.) на пути в чилийскую столицу в день военного переворота.

В мае этого года Пинеда уже был признан виновным в убийстве двух других помощников Альенде.

По официальным данным, за период диктатуры в Чили с 1973 по 1990 год были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3225 человек, еще свыше 37 тыс. подверглись пыткам.