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Суд в Чехии признал экс-премьера Бабиша невиновным по делу о мошенничестве

Суд в Чехии признал экс-премьера Бабиша невиновным по делу о мошенничестве Городской суд Праги в понедельник признал экс-премьера Чехии Андрея Бабиша невиновным по уголовному делу, возбужденному против него по подозрению в финансовых махинациях.
Другие страны
9 января 2023 г. 13:23
Суд в Чехии признал экс-премьера Бабиша невиновным по делу о мошенничестве

Городской суд Праги в понедельник признал экс-премьера Чехии Андрея Бабиша невиновным по уголовному делу, возбужденному против него по подозрению в финансовых махинациях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство CTK.

Источники сообщили, что Пражский горсуд приступил к рассмотрению дела 12 сентября прошлого года. Одновременно с Бабишем невиновной была признана и проходившая по делу бывшая помощница политика Яна Майерова.

Бабиш, являющийся председателем правоцентристского политического движения "Акция недовольных граждан" и депутатом нижней палаты парламента Чехии, выставил свою кандидатуру на выборах президента республики, первый тур которых пройдет 13-14 января. Согласно опросам избирателей, он один из фаворитов предвыборной гонки.

Политик называл судебное разбирательство против себя политическим процессом. По словам экс-премьера, политические противники пытаются устранить его из большой политики и не допустить, чтобы он стал президентом.

Пражский прокурор Ярослав Шарох в конце марта прошлого года обвинил Бабиша в махинациях с дотациями в размере 50 млн крон (около 2 млн евро) из фондов Евросоюза для связанной с ним компании "Гнездо аиста". Нижняя палата парламента Чехии 3 марта лишила Бабиша депутатской неприкосновенности.

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