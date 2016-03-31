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    Суд в Бельгии принял решение об экстрадиции Абдеслама во Францию

    Подозреваемый в организации терактов в Париже Салах Абдеслам готов сотрудничать с французскими властями

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Суд в Бельгии в четверг принял решение об экстрадиции подозреваемого по делу о терактах в Париже 13 ноября Салаха Абдеслама во Францию, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

    Ранее источник в адвокатском сообществе сообщил, что совещательная палата суда Брюсселя может в течение 24 часов принять решение об экстрадиции.

    Как заявил в четверг в эфире телеканала iTele адвокат Абдеслама Седрик Муасс (Cedric Moisse), его подзащитный готов сотрудничать с французскими властями, а также "хочет быть передан французским властям".

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