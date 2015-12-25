Суд Стамбула отказался освободить журналистов, обвиняемых в шпионаже

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Суд Стамбула отклонил апелляцию на арест главного редактора турецкой газеты Cumhuriyet Джана Дюндара и главы бюро газеты в Анкаре Эрдема Гюля, которые обвиняются в шпионаже, сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

Дюндар и Гюль, проводившие журналистское расследование о тайных поставках оружия сирийским джихадистам со стороны спецслужб Турции, были арестованы 26 ноября по обвинению в шпионаже. 30 ноября апелляция на арест журналистов была отклонена Седьмым судом Стамбула.

Суд Стамбула более высокой инстанции - Второй - также отказался освободить в пятницу Дюндара и Гюля в связи с тем, что "нет никаких новых доказательств для обоснования прекращения их содержания под стражей".